У Мінінфраструктури розповіли про втрати портової галузі від анексії Криму

Україна через анексію Криму втратила п‘ять морських портів і близько 8% доходів портової галузі країни, повідомив під час колегії в Міністерстві інфраструктури України заступник міністра Юрій Васьков.

«Ми втратили п‘ять портів, за доходами втратили приблизно 8% по галузі, щодо вантажоперевалки – до 10%», - зазначив Васьков.

При цьому він уточнив, що наразі міністерство проводить необхідну роботу з повернення суден, які були в Криму.

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Раніше прем'єр-міністр зажадав від Мінінфраструктури активізувати роботу з повернення суден та проведення трибуналу з морських втрат, яких України зазнала у зв‘язку з анексією Криму.