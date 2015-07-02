Пивоварський не втрачає надії підписати "відкрите небо" з ЄС цього року

Міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський не втрачає надії на підписання угоди про єдиний авіапростір із Європейським Союзом у 2015 році.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні колегії міністерства.

«На жаль, не з нашої вини, ми не можемо на сьогодні підписати договір про єдиний авіаційний простір з ЄС. Але я сподіваюся, що в цьому році ми це зробимо», - сказав Пивоварський.

Він відзначив, що міністерство працює над створенням умов для лібералізації авіаційного ринку, зокрема, активно співпрацює з європейськими лоукост-авіакомпаніями для залучення пасажиропотоку в аеропорти країни.

Як повідомляв УНІАН, у травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив Пивоварського підписати Угоду між Україною і Європейським Союзом та його державами-членами про Спільний авіаційний простір ("відкрите небо").

18 червня Пивоварський висловив упевненість, що Україна підпише договір про «відкрите небо» з Європейським Союзом до кінця 2015 року. За його словами, тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великою Британією щодо вирішення проблеми Гібралтару, і вже напрацьовано компромісний варіант.

Довідка УНІАН. Україна розраховує підписати договір про «відкрите небо» з ЄС до кінця 2015 року. Однак, як наголосили у Міністерстві інфраструктури України, на даний момент питання підписання договору вирішується на вищому політичному рівні.

Формальним приводом, який не дозволяє Україні підписати договір, є визначення юрисдикції Гібралтару. Питання визначення цієї території мусується європейською і українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угода була парафована ще в 2013 році.

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Підписання договору про "відкрите небо", як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – в Європі. Документ буде гарантувати доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною і країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.