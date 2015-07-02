В окупованому Криму з п'ятниці знову подорожчає проїзд в автобусах

Про це повідомляє прес-служба підприємства, передають «Крим.Реалії».

За інформацією відомства, вартість проїзду на міжміському транспорті через мережі автостанцій Кримавтотрансу з п'ятниці підвищиться на 27%.

«Ця міра пов'язана з прийняттям угоди Держкомітетом за цінами і тарифами, Міністерством транспорту Криму та Асоціаціэю автомобільних перевізників Криму. За даною Угодою перевізники з 1 липня 2015 року мають право внести коригування в тариф на перевезення пасажирів у міжміському транспорті, але підвищення цін не повинно перевищувати встановленого граничного максимуму тарифу – 1,40 рублів за один пассажирокилометр», – йдеться в повідомленні прес-служби.

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Тут також відзначили, що це перший етап зміни цін на проїзд. Другий планується здійснити з 1 серпня 2015 року – граничний максимум підвищення тарифу становитиме 1,50 рублів за один кілометр.

Раніше повідомлялося, що в російському Радміні Криму підписали тристоронню угоду про співпрацю між Мінтрансом, Держкомітетом за цінами і тарифами та Асоціацією автомобільних перевізників Криму, що передбачає поетапне підвищення тарифів.

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З квітня 2015 року в Криму підняли вартість проїзду для пасажирів в транспорті приміського, міжміського та міжсуб'єктного сполучень. У середньому збільшення становило близько 16%.