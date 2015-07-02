"Украерорух" підвищить безпеку польотів над Чорним морем

Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України («Украерорух») підвищить якість обслуговування та безпеку повітряного руху в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем шляхом спрощення обміну радіолокаційною інформацією з провайдером аеронавігаційних послуг Румунії Romatsa, повідомила прес-служба відомства з посиланням на директора «Украероруху» Дмитра Бабейчука.

Як повідомила прес-служба, згідно з Угодою про обмін радіолокаційною інформацією між національними провайдерами аеронавігаційних послуг України й Румунії, «Украерорух» отримуватиме інформацію безпосередньо від моноімпульсного радіолокатора, який встановлено в місті Констанца (Румунія).

«Таким чином, буде забезпечено взаємне перекриття частини території наших країн, що, в свою чергу, дасть змогу підвищити рівень безпеки в рамках секторів, управління повітряним рухом в яких здійснюють авіадиспетчери Одеського районного диспетчерського центру. Фактично, підписання цієї угоди є свідченням підтримки й довіри до «Украероруху» з боку національного провайдера Румунії, а, отже, і Євросоюзу», - йдеться в повідомленні.

Представники відомства наголосили, що Україна відповідає за авіапростір над Чорним морем на підставі чинних регіональних аеронавігаційних угод та рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Україні вдалося досягнути попередніх домовленостей з керівництвом Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), Федерального управління цивільної авіації США (FAA) та Євроконтролю про відновлення польотів над акваторією Чорного моря літаками цивільної авіації.

Після анексії Росією АР Крим український уряд розпорядився закрити авіапростір над півостровом і заборонив виконувати авіаперельоти в кримські аеропорти.

Пізніше на вимогу України Міжнародна організація цивільної авіації офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.