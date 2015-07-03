Капітальний ремонт кілометра дороги в Україні становить від 15 до 40 мільйонів гривень

Вартість виконання капітального ремонту в Україні одного кілометра автомобільної дороги першої та другої категорії коливається в межах 15-40 млн грн.

Про це в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян.

«На сьогоднішній день орієнтовна вартість капітального ремонту 1 км автомобільної дороги першої, другої категорії становить 15-40 млн грн, поточний ремонт - від 3 до 15 млн грн. Роботи з ліквідації ям - орієнтовна вартість 1 кв. м від 183 до 469 грн, залежно від технології проведення робіт», - сказав Омелян.

За його словами, остаточна вартість кожного з видів робіт формується на основі проектно-кошторисної документації та залежить від таких факторів, як рельєф місцевості, геологічні умови та низки інших чинників.

Заступник міністра також повідомив, що більшу частину робіт із будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту виконують приватні дорожньо-будівельні компанії.

«Водночас, нашим міністерством введено новацію - є окремий розділ на сайті міністерства, де є інтерактивна карта, на якій будь-який бажаючий може прив'язати справжню якість виконання робіт і тих ресурсів, які були витрачені на ремонт, до реалій, і повідомити міністерству в режимі онлайн», - сказав Омелян.

Читайте такожДороги в Україні ремонтуватимуть за рахунок штрафів автоперевізниківЯк повідомляв УНІАН, за даними Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), орієнтовна нормативна вартість будівництва 1 км автодороги першої категорії (дорога з обов'язковою розділовою смугою і 2-4 смугами для руху в одному напрямку) в прив'язці до цін 2015 року коливається в межах 70-100 млн грн, тоді як вартість реконструкції 1 км автомобільної дороги першої категорії коливається в межах 40-80 млн грн, капітального ремонту - 20-30 млн грн, поточного середнього ремонту - 8-12 млн грн.

Разом із тим, в "Укравтодорі" вважають, що будувати дороги в Україні набагато дешевше, ніж в інших провідних країнах світу. Як доказ Держагентство автодоріг наводить дані Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. Шульгіна, згідно з якими вартість будівництва 1 км автомобільної дороги першої категорії в США становить 10 млн дол., у Канаді - 11 млн дол., а в країнах Європи - від 10,5 млн дол. до 14,5 млн дол.

Водночас, у відкритих джерелах відсутня офіційна інформація про рівень оплати українських дорожніх працівників і співробітників європейських дорожніх компаній.

"Укравтодор" також оцінює мінімальну потребу у фінансуванні дорожнього господарства, зокрема, для проведення капремонту автомобільних доріг державного значення - до 500 млрд грн.

Наразі понад 150 тис. км із 170 тис. км дорожньої мережі загального користування України потребують капітального й поточного ремонту або реконструкції.

Довідка УНІАН. У 2013 році в Україні будівництво або реконструкція 1 км дороги першої категорії коштували 5,6 млн дол. (40-50 млн грн), будівництво або реконструкція 1 км дороги другої категорії - 2,94 млн доларів, третьої категорії – 2,64 млн дол., четвертої категорії – 1,46 млн дол., п’ятої категорії – 0,3 млн дол.

Залежно від пропускної спроможності, кількості смуг руху, ширини смуг, проїжджої частини, земляного полотна та інших критеріїв, автомобільні дороги України поділяються на 5 категорій. Перша категорія характеризується наявністю чотирьох і більше смуг і високою пропускною спроможністю на цій ділянці.