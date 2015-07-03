Порошенко запропонував спрямовувати понадпланові надходження митниці на будівництво місцевих доріг

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю телеканалу «Україна».

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«Дуже цікавий механізм, який ми повинні внести до закону про держбюджет: якщо від планових показників митниця стягує більше зборів, то частина цих надходжень до держбюджету буде використана для будівництва доріг на території тієї області, де митниця перевищила свої показники", - сказав Порошенко.

За його словами, це стане мотивацією в боротьбі з контрабандою. Крім того, Порошенко запропонував у рамках боротьби з контрабандою сформувати спільні з Європейським Союзом пункти пропуску через державний кордон. «Відповідні розпорядження вже дані Державній прикордонній службі, Державній фіскальній службі і керівництву СБУ. І це буде добре скоординовано в короткий термін. ЄС готовий дати нам можливість працювати на своїй території, включаючи сканери та технічні прилади», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також запропонував залишати на місцях частину коштів, зібраних митницями понад план, а як експеримент запросити іноземні компанії до управління найбільш корумпованими митницями України.

Кабінет міністрів України прийняв рішення передати Державну фіскальну службу, до якої входить митна служба, в пряме підпорядкування Міністерству фінансів і дав ДФС три місяці на те, щоб реально змінити культуру сплати податків і зборів, а також провести повну кадрову ротацію в податкових і митних органах.

У квітні цього року Мінфін провів конкурс на заміщення посад керівників ДФС і створив робочу групу з вироблення податкової реформи та реформи ДФС.