Рахункова палата Німеччини занепокоєна станом доріг і закликає збільшити фінансування на їх утримання

"Стан доріг викликає занепокоєння. Особливо це стосується мостів, багато з яких мають дефекти", - зазначив голова Рахункової палати Кай Шеллер в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, повідомляє Deutsche Welle.

Його слова базуються на контрольному звіті Рахункової палати, яка перевірила прогноз щодо потреб у фінансуванні заходів з утримання доріг. Як стверджує Шеллер на основі даних звіту, держава на федеральному рівні повинна виділяти значно більше коштів на утримання автобанів та федеральних доріг у період з 2016 по 2030 рік, аніж це передбачено планами міністерства транспорту.

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За словами Шеллера, Рахункова палата встановила, що заходи з утримання доріг останніми роками недофінансовувалися. Міністерство транспорту ФРН планує зберегти прогнозовані витрати на утримання доріг на 2011-2025 роки на рівні 2010 року, тобто 3,8 мільярда євро на рік. У звіті Рахункової палати зазначається, що цього може виявитися недостатньо, а витрати на утримання доріг в майбутньому перевищать прогнозні показники.

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У звіті застерігається від збереження обсягу інвестицій в дороги на рівні попередніх років, оскільки в такому разі не буде змоги фінансувати в майбутньому заходи з нового будівництва та розбудови доріг. Внаслідок цього стан федеральних доріг не відповідатиме завданням, що може позначитися на добробуті та економічному зростанні в Німеччині. А тому Кай Шеллер назвав в інтерв'ю Welt am Sonntag утримання доріг не тільки державним обов'язком, а й "завданням майбутнього країни".

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Як повідомляв УНІАН, у Німеччині від аномальної спеки в ці дні страждають не тільки люди й тварини, але й дороги, насамперед автобани з бетонним покриттям. У зв'язку з цим у цілях безпеки міністерство транспорту федеральної землі Баден-Вюртемберг навіть прийняло рішення ввести обмеження швидкості до 80 км на годину на всіх бетонних трасах.