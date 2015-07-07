МТС хоче працювати в Україні під брендом Vodafone - ЗМІ

МТС веде переговори з великими міжнародними телекомунікаційними операторами щодо купівлі прав використання їхніх брендів в Україні, розповіли «Ведомостям» людина, близька до акціонерів МТС, співробітник одного з її конкурентів і джерело, близьке до самої МТС.

У їх числі співрозмовники видання називають групу Virgin Річарда Бренсона і британську Vodafone. З Virgin домовитися не вдалося, так що, ймовірно, МТС перефарбує вивіски в Україні в Vodafone, додає один із співрозмовників.

За словами іншого співрозмовника, в компанії сподіваються, що ребрендинг зробить зв'язок «МТС Україна» з російською МТС менш очевидним.

Весь минулий рік «МТС Україна» втрачала абонентів: якщо у березні їх було 21,7 млн, то в кінці грудня – 20,2 млн. Частка оператора на українському ринку за кількістю обслуговуваних sim-карт знизилася за рік з 37 до 34%, а відтік збільшився з 6,2% в I кварталі до 17,6% в IV кварталі. МТС пояснювала це анексією Криму Росією та складною ситуацією на сході України. З 1,3 млн абонентів, які втратила українська МТС минулого року, близько 1 млн – кримчани; інші втрати – результат різних факторів, в тому числі, можливо, і сприйняття марки, кажуть експерти.

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Щоб дистанціювати український бізнес від російського, МТС змінила схему володіння українською «дочкою»: якщо раніше та належала їй безпосередньо, то тепер – через нідерландську Preludium B. V. і люксембурзьку Allegretto Holding. Цю реорганізацію МТС пояснювала бажанням розширити можливості залучення інвестицій в «МТС Україна». Ребрендинг – альтернатива зниження пакету в українській «дочці», кажуть анонімні співрозмовники «Ведомостей».

Vodafone ще в 2001 р. запустила програму виведення бренду на локальні ринки без додаткових інвестицій. Зараз за такою схемою Vodafone працює з операторами на Кіпрі, в Австралії, Бельгії, Болгарії, Ісландії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Швеції, Швейцарії та Естонії.