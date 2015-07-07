У Кабміні підтримали ліквідацію "Автомобільних доріг України"

Згідно з повідомленням прес-служби віце-прем'єр-міністра України Валерія Вощевського, опублікованому на сайті уряду, таке рішення комітет ухвалив на засіданні 6 липня.

Зокрема, одним із важливих кроків для реформування дорожньої галузі є передача облавтодорів державного управління на місцевий рівень.

«Цьому процесу заважає наявність проміжної управлінської структури ДАК "Автомобільні дороги України", якій підпорядковуються обласні дорожні підприємства», - підкреслюється в повідомленні.

У цьому зв'язку профільний урядовий комітет підтримав проект постанови, згідно з якою державна акціонерна компанія ліквідується, а її дочірні підприємства – облавтодори - переходять у сферу управління Державного агентства автомобільних доріг.

Віце-прем'єр-міністр зазначає, що паралельно з передачею доріг та обслуговуючих організацій місцевій владі необхідно вирішити і питання фінансування.

"Фінансове забезпечення того, що ми передаємо, має бути зрозумілим і чітким. Необхідно відновлювати практику створення спеціального дорожнього фонду з чітко виділеними джерелами наповнення, адже ритмічність роботи дорожньої галузі залежить від ритмічності фінансування", – цитує прес-служба Вощевського.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури готує масштабну реформу Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), зокрема, ініціює проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади.

Кабінет міністрів України в рамках реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування до 2017 року створить у структурі держбюджету фонд для фінансування ремонту та будівництва автодоріг країни.

Крім того, планується позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги. Також міністерство планує зробити деякі ділянки доріг платними і змінити технології будівництва доріг, використовуючи в якості дорожнього покриття бетон замість асфальту.

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У держбюджеті на цей рік на фінансування «Укравтодору» передбачено понад 20 млрд грн, з них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як інша сума буде спрямована на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами.