МАУ розраховує до кінця року перевезти майже 5 мільйонів пасажирів

Найбільший авіаперевізник України - авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розраховує до кінця поточного року перевезти близько 4,9 млн пасажирів, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради авіакомпанії Арон Майберг.

«Ми розраховуємо до кінця року перевезти 4,9 млн осіб на нашому флоті з 31 літака за 74 маршрутами», - сказав Майберг.

При цьому він уточнив, що прогнозні показники перевищують пікові показники авіакомпанії у 2013 і 2014 роках.

Він також повідомив, що середній тариф на міжнародні перевезення за підсумками першого півріччя 2015 року становив 112 дол., середній тариф на внутрішні перевезення - 63 дол.

При цьому МАУ, як наголосив голова наглядової ради компанії, розраховує вийти на нульову рентабельність за підсумками 2015 року. «Ми сподіваємося закінчити рік з нульовою рентабельністю. Це дуже складно, але ми розраховуємо. Наразі у компанії немає прибутку», - сказав Майберг, зазначивши, що за підсумками першого півріччя компанія отримала збиток, який, втім, «збігся із прогнозом».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Базовий аеропорт – найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів.

За підсумками діяльності у 2013 році МАУ вперше потрапила до списку щорічного рейтингу «ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи», складеного міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією Deloitte, зайнявши 424-е місце.