У МАУ запропонували 10 кроків, які допоможуть здешевити авіаперевезення в Україні
Серед них – знизити ціну пального до рівня європейських цін, привести валютне законодавство у відповідність із міжнародним, а саме - скасувати для авіакомпаній необхідність продажу 75% валютної виручки, знизити ставку кредитування для авіакомпанії до 5%, ввести пільгову ставку на проліт по внутрішній території
Найбільший український авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) ініціює публічну дискусію із залученням керівництва Міністерства інфраструктури про можливості зниження цін на пасажирські авіаперевезення в країні, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради «МАУ» Арон Майберг.
«Ми ініціюємо круглий стіл. Ми запросимо міністра транспорту, губернатора Одеської області (Міхеіла Саакашвілі - УНІАН)», - сказав Майберг.
При цьому він запропонував 10 кроків, які можуть сприяти здешевленню перевезень. Серед них – знизити ціну пального до рівня європейських цін, привести валютне законодавство у відповідність із міжнародним, а саме - скасувати для авіакомпаній необхідність продажу 75% валютної виручки, знизити ставку кредитування для авіакомпанії до 5%, ввести пільгову ставку на проліт по внутрішній території.
Крім того, Майберг запропонував встановити нульову ставку ПДВ для внутрішніх рейсів, а також нульову ставку ПДВ на ввезення запасних частин для обслуговування літаків.