У МАУ запропонували 10 кроків, які допоможуть здешевити авіаперевезення в Україні

Найбільший український авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) ініціює публічну дискусію із залученням керівництва Міністерства інфраструктури про можливості зниження цін на пасажирські авіаперевезення в країні, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради «МАУ» Арон Майберг.

«Ми ініціюємо круглий стіл. Ми запросимо міністра транспорту, губернатора Одеської області (Міхеіла Саакашвілі - УНІАН)», - сказав Майберг.

При цьому він запропонував 10 кроків, які можуть сприяти здешевленню перевезень. Серед них – знизити ціну пального до рівня європейських цін, привести валютне законодавство у відповідність із міжнародним, а саме - скасувати для авіакомпаній необхідність продажу 75% валютної виручки, знизити ставку кредитування для авіакомпанії до 5%, ввести пільгову ставку на проліт по внутрішній території.

Крім того, Майберг запропонував встановити нульову ставку ПДВ для внутрішніх рейсів, а також нульову ставку ПДВ на ввезення запасних частин для обслуговування літаків.