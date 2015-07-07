Голова Державіаслужби поскаржився на Саакашвілі в ГПУ і вимагає мільйон компенсації

Відсторонений голова Державіаслужби Денис Антонюк звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням перевірити на наявність ознак кримінального правопорушення дії губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі під час засідання конкурсної комісії з видачі дозволів авіакомпаніям прав на авіамаршрути 26 червня 2015 року й відшкодувати моральну шкоду від звинувачень Саакашвілі в розмірі 1 млн грн, а також розглянути законність підстав для його відсторонення від посади.

Про це йдеться в заяві Антонюка, розміщеній на його сторінці в Facebook.

"Прошу: 1. Вирішити питання про наявність у діях Голови Одеської обласної державної адміністрації пана Міхеіла Саакашвілі ознак кримінального правопорушення, передбачених частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України. 2. Перевірити законність відсторонення мене, Антонюка Дениса Юрійовича, від виконання обов'язків Голови Державної авіаційної служби України", - йдеться в тексті заяви.

За його словами, Саакашвілі не мав права бути присутніми на засіданні конкурсної комісії та його дії мають ознаки кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень.

"На засіданні комісії, як передбачено п. 1.11 вищезазначених Авіаційних правил України, можуть бути присутніми представники авіаперевізників та інші зацікавлені особи ... Не будучи представником жодної з авіакомпаній, заяви яких розглядались на засіданні комісії 26.06.2015 р., не дотримуючись встановленого порядку участі в роботі комісії й не повідомляючи про свій інтерес щодо питань порядку денного, а також використовуючи своє службове становище, на місце проведення засідання комісії прибув голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі", - йдеться в заяві Антонюка.

Він також зазначив, що Саакашвілі необґрунтовано публічно звинуватив його в продажу державної служби олігархічним інтересам, отриманні заробітної плати від приватних осіб, брехні про мої доходи й так далі".

Крім цього, Антонюк додав, що в ході незаконної присутності на засіданні комісії губернатор Одеської області діяв в інтересах авіакомпанії "Атласджет-Україна" для отримання останньою низки дозволів на авіаперельоти в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в ході засідання конкурсної комісії Державіаслужби з видачі дозволів авіакомпаніям на експлуатацію авіамаршрутів голова Одеської обладміністрації Міхеіл Саакашвілі звинуватив голову Державіаслужби Дениса Антонюка в корупції при видачі прав на експлуатацію авіамаршрутів, монополізації авіаринку й перешкоджанні новим авіакомпаніям виконувати польоти в Україну. За словами Саакашвілі, наслідками дій Державіаслужби стали завищені ціни на авіаперельоти.

У свою чергу Антонюк повідомив, що причиною високих цін на авіаперельоти до Одеси є монополія на наземне обслуговування літаків в Одеському аеропорту й найдорожче авіапальне в Європі. Він також додав, що ні Україна, ні Міністерство інфраструктури не мають впливу на чинники формування цін на авіаквитки.

26 червня міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що Україна з 30 червня в односторонньому порядку впровадить принципи «відкритого неба» в аеропорту «Одеса», а Державна авіаційна служба України офіційно поінформує про це рішення іноземні авіакомпанії.

27 червня після наради з Пивоварским і Саакашвілі президент України Петро Порошенко тимчасово відсторонив Антонюка від виконання обов'язків голови Державіаслужби й розпорядився провести службову перевірку діяльності відомства.