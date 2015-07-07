МАУ в 2015 році планує вийти на нульову рентабельність

Найбільший український авіаперевізник компанія «Міжнародні авіалінії України» планує за підсумками 2015 року вийти на нульову рентабельність.

Про це повідомив у ході прес-конференції в УНІАН голова наглядової ради «МАУ» Арон Майберг.

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«Ми сподіваємося закінчити рік з нульовою рентабельністю. Це дуже складно, але ми розраховуємо. Поки у компанії немає прибутку», - сказав Майберг.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Міжнародні авіалінії України» розраховує до кінця поточного року перевезти близько 4,9 млн пасажирів.

«Ми розраховуємо до кінця року перевезти 4,9 млн осіб на нашому флоті з 31 літака за 74 маршрутами», - сказав голова наглядової ради МАУ Арон Майберг.

При цьому він уточнив, що прогнозні показники перевищують пікові показники авіакомпанії у 2013 і 2014 роках.

Він також повідомив, що середній тариф на міжнародні перевезення за підсумками першого півріччя 2015 року становив 112 дол., середній тариф на внутрішні перевезення - 63 дол.