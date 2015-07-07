МАУ про виступ Саакашвілі: засідання комісії Державіаслужби не місце для політичних розборок

Засідання конкурсної комісії Державної авіаційної служби не може бути місцем політичних розборок.

Таку думку висловив голова Наглядової ради авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) Арон Майберг під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Ситуація на авіатранспортному ринку України: адміністративний тероризм і його можливі наслідки для галузі. Низькотарифні перевезення – стратегія лідера ринку авіакомпанії МАУ».

«З точки зору приходу його (голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі - УНІАН) на цю комісію мене найбільше лякає наступне. Він заявив там кілька речей. Він заявив, що закони - не для олігархів. На мій погляд, це емоційно, оскільки закони – для всіх. Якщо для когось шукати виключення, то це погано. Це перше. Друга річ, яка мене ще більше, чесно кажучи, засмутила, коли він сказав: «Та що ви там бали рахуєте» і «Всю цю комісію треба розігнати». Мені здається, ці 9-10 - скільки їх людей у цій комісії - для яких, звичайно, втратити роботу - це трагедія. З іншого боку, всі ці люди - вони керівники ось цього органу – Державіаслужби, швидше за все, там є хтось, хто відповідає за безпеку польотів та за якість. І ось сьогодні, щоб не вийшло так, що ці люди від страху, що їх звільнять, коли вони прийматимуть рішення, вони перестануть бути незалежними, вони не будуть приймати рішення, виходячи з того, що їм треба робити за законом і правилами... Цьому треба всіма силами запобігти. Тому дуже важливо, щоб висновок комісії був чесним, прозорим, конкретним», - наголосив Майберг, коментуючи появу Саакашвілі на засіданні цієї комісії.

На його думку, якщо ці люди порушили закон, вони повинні нести відповідальність, якщо ж ні – перед ними треба вибачитися.

Майберг наголосив, що ці десять людей впливають на безпеку великої кількості людей.

«Тому, з моєї точки зору, не може ця комісія бути місцем політичних розборок. Це неправильно... Я не політик, але з точки зору професійної у мене це викликає серйозні побоювання», - підкреслив Майберг.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня у ході засідання конкурсної комісії Державіаслужби з видачі дозволів авіакомпаніям на експлуатацію авіамаршрутів голова Одеської обладміністрації Саакашвілі звинуватив голову Державіаслужби Дениса Антонюка у корупції під час видачі прав на експлуатацію авіамаршрутів, монополізації авіаринку і перешкоджанні новим авіакомпаніям виконувати польоти в Україну. За словами Саакашвілі, наслідками дій Державіаслужби стали завищені ціни на авіаперельоти.

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У свою чергу, Антонюк повідомив, що причиною високих цін на авіаперельоти до Одеси є монополія на наземне обслуговування літаків в Одеському аеропорту і найдорожче авіапальне в Європі. Він також додав, що ані Україна, ані Міністерство інфраструктури не мають впливу на чинники формування цін на авіаквитки.

26 червня міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський заявив, що Україна з 30 червня в односторонньому порядку упровадить принципи «відкритого неба» в аеропорту «Одеса», а Державна авіаційна служба України офіційно поінформує про це рішення іноземні авіакомпанії.

27 червня після наради з Пивоварським і Саакашвілі президент України Петро Порошенко тимчасово відсторонив Антонюка від виконання обов'язків голови Державіаслужби і розпорядився провести службову перевірку діяльності відомства.