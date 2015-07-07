МАУ: звинувачення Саакашвілі в завищеній вартості квитків та монополізації маршрутів безпідставні

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова Наглядової ради МАУ Арон Майберг.

«Це дуже складна тема. Пан Саакашвілі користується великою популярністю, і ми вважаємо, що країні потрібні політики, які користуються великою популярністю. Наше завдання - ні в якому разі не вплинути на популярність губернатора Одеської області. Наше завдання в тому, щоб посудна лавка була цілою, і щоб слон не постраждав, - зазначив Майберг. - Але ось що говорить губернатор. Що найвигідніший маршрут Київ-Стамбул був повністю монополізований. Відповідь: ні, літає МАУ - 7 разів на тиждень, турецькі компанії літають 14 разів на тиждень».

Крім того, Майберг назвав безпідставним звинувачення в тому, що лінію Київ-Одеса віддали МАУ в силу присутності лояльних до авіакомпанії чиновників у Державній авіаційній службі країни. «Це не відповідає дійсності. На маршрут Київ-Одеса-Київ призначено 5 перевізників, які мають 60 частот на тиждень, - сказав Майберг. - Але літає тільки МАУ - 21 рейс на тиждень і «Yan Air» - 5 рейсів на тиждень».

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Говорячи про вартість квитків, Майберг також зазначив, що звинувачення на адресу МАУ надумані. «Губернатор зазначив, що платить 160-170 доларів, а то й 250-300 доларів. Ми підняли інформацію. Рейс Київ-Одеса. Пан Саакашвілі летів на цьому рейсі і купив квиток за 200 доларів. Але з невеликою правкою - не в економічному класі, а в бізнес-класі », - розповів Майберг. При цьому він підкреслив, що Саакашвілі літав на МАУ у період з 1 січня 2014 року по 30 червня 2015 року 33 рази. «Для нас це дуже поважний пасажир. Він літав з нами досить часто. З них 17 разів він літав в економ-класі, 16 разів - у бізнес-класі», - підкреслив Майберг. При цьому, за словами голови Наглядової ради МАУ, Саакашвілі повідомив, що на один з рейсів він придбав квитки за один день до вильоту. "Порядку 70% пасажирів цього самого рейсу придбали квитки заздалегідь, і вартість квитків була в підсумку навіть не в 3, а в 10 разів дешевшою (за ту ціну, яку заплатив губернатор Саакашвілі - УНІАН).

При цьому Майберг погодився з висловлюванням голови Одеської ОДА про те, що поряд з вивченням цін необхідно вивчити і умови роботи, зокрема аеропорту Одеси. «Великий оптимізм викликає те, що губернатор Саакашвілі якоюсь мірою визнає помилки. У нього є цитата про те, що ціни в Одесі також завищені через те, що монополіст в аеропорту продає на 30% дорожче, ніж, наприклад, у Борисполі, – сказав Майберг. – А ми тим часом писали лист до Одеської адміністрації про те, що є сенс зустрітися і розкрити ті питання, які треба вирішувати. Ми написали кілька листів, зокрема до Антимонопольного комітету, про те, що потрібно перевірити ціни на пальне».

Як повідомляв УНІАН, голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі наприкінці червня взяв участь у засіданні Комісії з розподілу авіамаршрутів, в ході якого зробив низку заяв, зокрема на адресу авіакомпанії МАУ, звинувативши її в монополізмі і завищенні тарифів та вартості авіаквитків, зокрема на рейс Київ-Одеса-Київ. На думку Саакашвілі, вартість квитків має бути, щонайменше, утричі нижче від нинішніх цін.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. Базовий аеропорт – найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів.

За підсумками діяльності у 2013 році МАУ вперше потрапила до списку щорічного рейтингу «ТОП-500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи», складеного міжнародною аудиторсько-консалтинговою компанією Deloitte, зайнявши 424-е місце.

У 2014 році МАУ перевезла 3,7 млн пасажирів, а план перевезень на 2015 рік становить 4,9 млн осіб.