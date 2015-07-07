Частина коштів від митниці піде на будівництво дороги Одеса-Рені - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній з президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим зустрічі з журналістами сьогодні у Києві після перемовин.

«Особливу увагу (під час переговорів - УНІАН) було приділено будівництву дороги, моєї ініціативи. Дорогу, яка зв’яже Одесу, Болград та Рені та яка буде потужним транзитним коридором через Молдову на Румунію», - зазначив він.

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«Ми домовилися про те, що ми проведемо переговори, за допомогою наших болгарських та румунських партнерів нам вдасться залучити кошти ЄС: кошти Болгарії, Румунії», - додав Порошенко.

«Справа не тільки в коштах, бо ця дорога має стати символом нашої дружби. Я дав доручення підготувати проект змін до закону про держбюджет України. Думаю, що завтра в Одесі мені вдасться його презентувати», - відзначив президент.

«Зміни до закону будуть полягати в тому, що внаслідок рішучих дій з наведення порядку на митниці ми зможемо збільшити надходження до держбюджету, і частина цих надходжень буде спрямована на будівництво дороги, як фінансування з українського боку», - наголосив Порошенко.

Президент повідомив про проведення консультацій з урядом, міністерствами фінансів та інфраструктури, обласною адміністрацією, за результатами яких було дано доручення розробити проект будівництва дороги Одеса-Рені та графік фінансування робіт.

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«Ця дорога має стати дорогою дружби, дорогою дружби між Україною, Румунією і Болгарією. І я бачу виключне значення цього транспортного коридору для покращення торговельних відносин між нашими країнами, які відкриває запровадження з 1 січня 2016 року в повному обсязі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом», - додав глава держави.

Він зазначив, що зона вільної торгівлі з ЄС знімає будь-які бар'єри і відкриває ринки Румунії і Болгарії для українських виробників.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня міністри закордонних справ України та Болгарії Павло Клімкін і Деніел Мітел обговорювали питання ремонту траси Одеса-Рені та спорудження переправи через Дунай.

За словами Клімкіна, сторони, зокрема, попередньо обговорили можливість залучення до цих робіт фондів Європейського Союзу, а остаточно це питання обговорюватиметься на рівні президентів під час зустрічі Порошенка і Плевнелієва.

Також було досягнуто домовленості про спільне будівництво переправи через Дунай, яка відкриє шлях з України до Румунії та Болгарії.