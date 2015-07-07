Президент Болгарії розповів про перспективи поромного сполучення Іллічівськ-Варна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній з президентом України Петром Порошенком зустрічі з представниками ЗМІ.

"Я переконаний, що сполучення між Іллічівськом і Варною, як і будь-яку іншу можливість поліпшити транспортне сполучення між Україною і Болгарією, треба підтримувати і розвивати", - підкреслив Плевнелієв.

Він повідомив про домовленості щодо відвідання Болгарії міністром інфраструктури України для проведення переговорів з міністром транспорту на тему реалізації інфраструктурних проектів, в тому числі і сполучення по річці Дунай.

Читайте такожПорошенко назвав нежиттєздатними будь-які газові проекти в обхід України"Ми домовилися, що три президенти разом - президенти України, Румунії та Болгарії - проведемо спільну зустріч, щоб оголосити про початок нових проектів, не тільки на двосторонньому, але й на тристоронньому рівні", - сказав Плевнелієв.

У свою чергу, Порошенко висловив зацікавленість у вивченні досвіду функціонування поромного сполучення між Болгарією та Грузією.

"Рішення транспортних проблем, в тому числі із застосуванням поромної переправи між Грузією та Болгарією, дозволило Болгарії стати другим за важливістю ринком для грузинських експортерів. Ми будемо повністю вивчати, імплементувати і втілювати в життя будь позитивний досвід для підтримки української економіки", - зазначив Порошенко.