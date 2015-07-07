У Львівській області заборонили великотоннажним автомобілям їздити по дорогах у спеку
Львівська облрада заборонила на 2015-2020 роки проїзд по дорогах місцевого та державного значення для великотоннажного транспорту у разі підвищення температури до +25.
Таке рішення сьогодні на сесійному засіданні підтримала більшість депутатів. Як йдеться у рішенні обласної ради, заборона стосується великогабаритного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн і діятиме у спекотні дні з 10.00 до 22.00 години.
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Як зазначають депутати, в результату проїзду автошляхами великовагового транспорту у спеку дорожнє покриття руйнується, а таке рішення дозволить відповідним службам контролювати це питання.
Відтак обласні депутати доручили Службі автомобільних доріг у Львівській області та Управлінню ДАІ ГУ МВС у Львівській області перевіряти дотримання правил дорожнього руху відповідно до ухваленого рішення обласної ради