У Львівській області заборонили великотоннажним автомобілям їздити по дорогах у спеку

Таке рішення сьогодні на сесійному засіданні підтримала більшість депутатів. Як йдеться у рішенні обласної ради, заборона стосується великогабаритного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн і діятиме у спекотні дні з 10.00 до 22.00 години.

Читайте такожДороги в Україні ремонтуватимуть за рахунок штрафів автоперевізників

Як зазначають депутати, в результату проїзду автошляхами великовагового транспорту у спеку дорожнє покриття руйнується, а таке рішення дозволить відповідним службам контролювати це питання.

Відтак обласні депутати доручили Службі автомобільних доріг у Львівській області та Управлінню ДАІ ГУ МВС у Львівській області перевіряти дотримання правил дорожнього руху відповідно до ухваленого рішення обласної ради