Мінінфраструктури змінило керівника "Укрзалізниці"
Міністерство інфраструктури України призначило виконувачем обов'язків генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» Олександра Завгороднього замість Максима Бланка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, представляючи колективу «Укрзалізниці» нового керівника.
«Для того, щоб поліпшити технічний стан підприємства, вчора я підписав два накази: Олександра Завгороднього призначено головою комісії з реорганізації «Укрзалізниці», а також виконувачем обов'язків голови підприємства», - сказавши Пивоварський.
Водночас, Бланк залишається працювати у залізничній держкомпанії на посаді першого заступника гендиректора підприємства.
Читайте такожВнутрішній борг "Укрзалізниці" на 22 мільярди хочуть реструктуризувати до кінця літа
Одним з ключових завдань, що стоять перед новим керівником "Укрзалізниці", за словами міністра, є консолідація прибутку на підприємстві, а також поліпшення технічного стану залізничного транспорту.
Як повідомлялося, на початку липня Завгороднього було призначено заступником глави «Укрзалізниці».
Завгородній до призначення на цю посаду з листопада 2012 був начальником управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) в Запорізькій області, ще раніше був головним інженером - першим заступником начальника Придніпровської залізниці.
Також на початку квітня поточного року уряд призначив на посаду заступника голови "Укрзалізниці" Івана Федорка, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Південно-Західної залізниці.
Довідка УНІАН. Олександр Завгородній закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю інженер-електрик. У 2011 році отримав додаткову освіту у сфері інтероперабельності, безпеки та сертифікації на залізничному транспорті з вивченням досвіду ЄС. Має ступінь кандидата технічних наук в галузі експлуатації засобів залізничного транспорту.
Завгородній почав свою кар'єру в 1993 році на ДП «Придніпровська залізниця» з позиції старшого електромеханіка, а в 2002 році був призначений на посаду головного інженера залізниці.