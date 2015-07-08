Мінінфраструктури змінило керівника "Укрзалізниці"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, представляючи колективу «Укрзалізниці» нового керівника.

«Для того, щоб поліпшити технічний стан підприємства, вчора я підписав два накази: Олександра Завгороднього призначено головою комісії з реорганізації «Укрзалізниці», а також виконувачем обов'язків голови підприємства», - сказавши Пивоварський.

Водночас, Бланк залишається працювати у залізничній держкомпанії на посаді першого заступника гендиректора підприємства.

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Одним з ключових завдань, що стоять перед новим керівником "Укрзалізниці", за словами міністра, є консолідація прибутку на підприємстві, а також поліпшення технічного стану залізничного транспорту.

Як повідомлялося, на початку липня Завгороднього було призначено заступником глави «Укрзалізниці».

Завгородній до призначення на цю посаду з листопада 2012 був начальником управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) в Запорізькій області, ще раніше був головним інженером - першим заступником начальника Придніпровської залізниці.

Також на початку квітня поточного року уряд призначив на посаду заступника голови "Укрзалізниці" Івана Федорка, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Південно-Західної залізниці.

Довідка УНІАН. Олександр Завгородній закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за спеціальністю інженер-електрик. У 2011 році отримав додаткову освіту у сфері інтероперабельності, безпеки та сертифікації на залізничному транспорті з вивченням досвіду ЄС. Має ступінь кандидата технічних наук в галузі експлуатації засобів залізничного транспорту.

Завгородній почав свою кар'єру в 1993 році на ДП «Придніпровська залізниця» з позиції старшого електромеханіка, а в 2002 році був призначений на посаду головного інженера залізниці.