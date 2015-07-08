Новий голова УЗ пообіцяв провести низку кадрових перестановок

Новопризначений виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" Олександр Завгородній обіцяє найближчим часом провести низку кадрових перестановок на підприємстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході зустрічі з колективом підприємства.

"Протягом наступного тижня будуть кадрові рішення по ряду керівників, які з тих чи інших причин не відповідають своїм посадам. Також будуть проводитися щоденні оперативні наради, які до цього ніхто не проводив", - сказав Завгородній.

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Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Укрзалізниці" і профспілки домовилися спільно розробити поетапний план заходів щодо оптимізації чисельності працівників підприємства з урахуванням фактичних обсягів виконуваної роботи. У свою чергу оптимізація штату відкриває можливість для підвищення тарифних ставок і посадових окладів у межах загального фонду оплати праці, затвердженого на 2015 рік.