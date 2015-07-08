Уряд ліквідував держкомпанію "Автомобільні дороги України"

Кабінет міністрів України 8 липня ухвалив рішення ліквідувати Державну акціонерну компанію "Автомобільні дороги України", повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«Три місяці тому уряд почав реформу «Укравтодору». І сьогодні на Кабміні прийнято рішення про ліквідацію ДАК. Це фінальна крапка в процесі написання дорожньої карти, яка пояснює, яким чином ми реформуємо систему автодору, яким чином передамо експлуатаційні можливості на місця, і як будемо фінансувати дорожнє будівництво", - сказав Пивоварський, виступаючи на нараді президента України Петра Порошенка з головами обласних, Київської міської державної адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів в Одесі.

Міністр також наголосив про необхідність створення в структурі держбюджету спеціального фонду для фінансування ремонту та будівництва автодоріг країни.

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Як повідомляв УНІАН, 6 липня урядовий комітет із питань розвитку інфраструктури та екологічної політики підтримав рішення ліквідувати Державну акціонерну компанію "Автомобільні дороги України" в рамках реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування.

Міністерство інфраструктури також ініціює проведення децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади.

Крім того, планується позбавити "Укравтодор" функцій виконавця й контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги. Також міністерство планує зробити деякі ділянки доріг платними й змінити технології будівництва доріг, використовуючи як дорожнє покриття бетон замість асфальту.

У держбюджеті на цей рік на фінансування «Укравтодору» передбачено понад 20 млрд грн, із них на розвиток і утримання доріг піде лише 3,5 млрд грн, тоді як решту суми буде спрямовано на погашення мільярдних зобов'язань монополіста перед кредиторами.