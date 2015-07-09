"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги Київ-Ужгород і Харків-Одеса

За інформацією прес-служби відомства, потяг відправлятиметься з столиці по п'ятницях (10, 17, 24, 31 липня) о 17:30, а в зворотному напрямку – по неділях (12, 19, 26 липня та 2 серпня) о 20:20.

Потяг проходитиме через станції Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів і Мукачеве.

Також повідомляється, що в складі потягу 18 вагонів: плацкартні, купейні і спальні вагони класу «люкс». Час у дорозі становить 16 годин 1 хвилина.

Крім того, «Укрзалізниця» на літній період призначила додатковий потяг №271/272 за маршрутом Харків – Одеса, який відправлятиметься з Харкова у липні по непарних числах, а в серпні – по парних числах.

У перший рейс поїзд відправиться 9 липня з Харкова о 20:16 і прибуде на кінцеву зупинку о 12:52, а у зворотному напрямку потяг вирушить 10 липня о 18:05 і прибуде до Харкова об 11:14.

Потяг проходитиме через Полтаву, Кременчук, Знам'янку, Кіровоград, Помічну, Підгірну, Первомайськ, Любашівку, Балту, Котовськ, Роздільну.

У повідомленні зазначається, що попередній продаж квитків на вищезазначені потяги вже відкрито.

У прес-службі нагадали, що раніше «Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів потяга №471/472 Харків – Одеса, який курсує щодня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в коментарі УНІАН експерт Ради з реформування при Міністерстві інфраструктури України Андрій Буковський сказав, що «Укрзалізниця» може зірвати сезон пасажирських перевезень у літній період через відсутність необхідної кількості запасних частин для залізничного транспорту. У свою чергу, Міністерство інфраструктури України запевнило, що зможе задовольнити попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній період і в разі необхідності додати додаткові поїзди в найпопулярніших напрямках. Раніше екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава повідомив, що 99,4% магістральних тепловозів і 72% електровозів відпрацювали встановлений нормативний термін служби. За його підрахунками, на оновлення рухомого складу необхідно понад 4 млрд грн.