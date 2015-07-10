"Укрпошта" відновила роботу свого відділення в Авдіївці

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) «Укрпошта» відновило роботу відділення поштового зв'язку у місті Авдіївка (Донецька область), яке тривалий час не працювало через загрозу нападу з боку бойовиків, повідомляє прес-служба підприємства.

«Саме це відділення розташоване на лінії зіткнення з окупованою терористами територією Донецької області», - наголошується в повідомленні.

Рішення відновити роботу відділення було зумовлене проханням Донецької обласної військово-цивільної адміністрації і «нагальною необхідністю місцевих жителів у послугах «Укрпошти».

«Головною умовою «Укрпошти» при відновленні роботи відділення стала безпека поштовиків при виконанні службових обов'язків. Тепер маршрут військового патруля пролягатиме і через територію, де розташоване відділення, для забезпечення безпеки його працівників», - йдеться в повідомленні.

У компанії відзначають, що зараз на території Донецької області, підконтрольній українській владі, працює 399 відділень поштового зв'язку. При цьому вісім відділень не працює через реальну загрозу для життя працівників. В «Укрпошті» планують відновити їх роботу «щойно загрози терористичного характеру зникнуть».

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Криму з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. З квітня 2014 року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, які фінансуються РФ. Україна веде антитерористичну операцію на сході країни. У зв'язку з діями бойовиків на Донбасі в непідконтрольних українській армії населених пунктах зупинено роботу поштових відділень.

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає понад 50 видів послуг у близько 12 тисячах відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 78 тисяч співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку й доставку споживачам більш як 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, доставляє понад 83 млн пенсій.