Київ сподівається підписати "відкрите небо" з США вже наступного тижня

Міністерство інфраструктури України сподівається наступного тижня підписати із США договір про лібералізацію ринку повітряних перевезень між країнами, що дасть змогу спростити процедуру виконання рейсів і зняти ряд обмежень при здійсненні польотів.

Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський на брифінгу.

«Маю надію, що наступного тижня я підпишу з американцями договір про відкрите небо з Америкою», - сказав міністр.

Як повідомлялося, 13 липня, у Вашингтоні відбудеться інвестиційний форум «Україна-США, на якому буде представлено велику урядову делегацію на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Міністерство інфраструктури представлятиме голова транспортного відомства Андрій Пивоварський та його заступник Володимир Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня цього року Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввела режим «відкритого неба» в аеропорту «Львів», що дає змогу будь-якому авіаперевізникові, за наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти в аеропорт «Львів». Також такий принцип було введено з 30 червня в аеропорту «Одеса».

18 червня Пивоварський висловив упевненість, що Україна підпише договір про «відкрите небо» з Європейським Союзом до кінця 2015 року. За його словами, тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великою Британією щодо вирішення проблеми Гібралтару, і вже напрацьовано компромісний варіант, на даний момент питання підписання договору вирішується на вищому політичному рівні.

Питання визначення цієї території мусується європейською й українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

У травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив Пивоварського підписати Угоду між Україною і Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір («відкрите небо»).

Підписання договору про «відкрите небо», як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дозволить європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – у Європі. Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною й країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.