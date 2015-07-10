Турецький Turkcell остаточно викупив частку Ахметова в life:)

Турецький телекомунікаційний холдинг Turkcell завершив угоду з купівлі у фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова 44,96% акцій компанії Euroasia Telecommunications Holdings BV (Нідерланди), якій належить один із найбільших українських мобільних операторів «Астеліт» (ТМ Life).

Згідно з повідомленням на сайті турецької компанії, консолідація 100% акцій дозволить Turkcell ефективніше управляти компанією, підвищити гнучкість у прийнятті інвестиційних рішень і зробити «Астеліт» сильнішим гравцем в довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Turkcell підписав договір з групою СКМ про купівлю 44,96% акцій компанії Euroasia Telecommunications Holdings BV (Нідерланди), якій належить мобільний оператор «Астеліт». За даними компанії, СКМ отримає за свій пакет акцій 100 млн дол. Також Turkcell зобов'язався сплатити борги «Астеліту», забезпечені гарантією групи СКМ, а також припинити гарантійні угоди з групою зі звільненням останньої від зобов'язань за ними.

Довідка УНІАН. «Астеліт» - третій за величиною абонентської бази мобільний оператор в Україні. Кількість абонентів оператора на кінець першого кварталу 2015 року становить 13,7 млн, з них активних, які зробили хоча б один дзвінок протягом останніх трьох місяців – 10,3 млн.

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Вийшовши у 2005 році на український ринок, оператор створив мережу мобільного зв'язку life:), яка охоплює територію, на якій проживає понад 98% населення України.

У 2014 році «Астеліт» збільшив чистий збиток більш ніж у 21 раз - до 5,593 млрд грн з 0,262 млрд грн в 2013 році.