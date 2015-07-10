"Укрзалізниця" призначила на літо 14 додаткових потягів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній період призначила 14 поїздів у південному і західному напрямках, а також збільшила періодичність курсування низки цілорічних поїздів.

За інформацією прес-служби відомства, «Укрзалізниця» призначила наступні поїзди: №210/209 Миколаїв - Київ, який курсує з 20 червня по 30 серпня через день по непарних числах, а також 9 і 19 липня; №228/227 Одеса - Львів, який курсує з 14 червня по 29 серпня через день; 455/456 (255/256) Херсон – Львів: з 18 червня по 30 серпня через день; 472/471 Одеса - Харків: з 1 липня по 30 серпня щодня; 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ: з 2 червня по 31 серпня через день; група причіпних вагонів Дніпропетровськ – Бердянськ, яка курсуватиме у складі поїзда №552/551 з 20 червня по 30 серпня через день по парних числах; №572/571 Харків - Бердянськ: з 16 червня по 31 серпня через день; група причіпних вагонів Суми - Бердянськ, які курсуватимуть у складі поїзда №571/572 з 2 липня по 31 серпня через день; 228/227 Київ – Бердянськ: з 11 червня по 31 серпня через день; 298/297 Київ - Херсон: з 18 червня по 30 серпня через день по парних числах; 90/144-89/143 Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Генічеськ: з 20 червня по 31 серпня через день; 282/281 Київ – Генічеськ: з 20 червня по 29 серпня через день; 252/251 Дніпропетровськ, Кривий Ріг – Одеса: з 2 липня по 30 серпня через день; 271/272 Харків – Одеса: з 9 липня по 29 серпня через день; 237/238 Львів – Одеса: з 10 липня по 29 серпня через день; №207/239 Київ – Ужгород, який відправлятиметься із столиці з 10 липня по 31 липня по п'ятницях, а з Ужгорода – з 12 липня по 2 серпня по неділях.

Крім того, відомство збільшило періодичність курсування 12 цілорічних поїздів. Зокрема, це поїзди, які сполучають Одесу з Ужгородом, Ковелем, Чернівцями, Черкасами, Києвом, Ізмаїлом: поїзди зі Львова до Новоолексіївки, Херсона, Кременчука, Черкас, а також поїзди з Хмельницького до Херсона і з Харкова до Івано-Франківська.

Як повідомляв УНІАН, раніше в коментарі УНІАН експерт Ради з реформування при Міністерстві інфраструктури України Андрій Буковський сказав, що «Укрзалізниця» може зірвати сезон пасажирських перевезень у літній період через відсутність необхідної кількості запасних частин для залізничного транспорту.

У свою чергу Міністерство інфраструктури України запевнило, що зможе задовольнити попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній період і в разі необхідності додати додаткові поїзди за найпопулярнішим напрямками.

Раніше екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава повідомив, що 99,4% магістральних тепловозів і 72% електровозів відпрацювали встановлений нормативний термін служби. За його підрахунками, на оновлення рухомого складу необхідно понад 4 млрд грн.