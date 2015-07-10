Україна домовилася з Італією про додаткові пасажирські автомаршрути

Згідно з повідомленням, даних домовленостей було досягнуто за підсумками засідання українсько-італійської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка пройшла в Римі 7-8 липня.

"У результаті переговорів українсько-італійська змішана комісія погодила відкриття трьох нових регулярних сполучень: Пескара - Луцьк, Рим - Львів, Пескара - Львів. Ще п'ять маршрутів домовилися розглянути і затвердити в процесі листування", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, незважаючи на скорочення перевезень між країнами через економічну та політичну ситуацію в Україні, кількість регулярних пасажирських маршрутів між Україною та Італією за п'ять років збільшилася до майже 40 в 2015 році проти 17 у 2011 році.

Згідно з повідомленням, під час переговорів перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер зазначив, що з початку року українські перевізники вже використали більшу частину дозволів річної квоти. На його думку, це зумовлено тим, що на даному етапі автомобільні перевезення є найбільш дешевим видом перевезень порівняно з іншими видами транспорту.

Як повідомляв УНІАН, підприємства автомобільного транспорту України в січні-травні 2015 року скоротили пасажироперевезення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20,9% – до 992,4 млн осіб. Загальні перевезення пасажирів транспортними підприємствами України в січні-травні 2015 року скоротилися на 11,3% – до 2,184 млрд осіб.