Кабмін схвалив проект угоди з США про введення принципу "відкритого неба"

Це дозволить спростити процедуру виконання рейсів і зняти низку обмежень при здійсненні польотів.

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Відповідне розпорядження Кабміну №703-р від 8 липня опубліковано на Урядовому порталі.

«Схвалити проект угоди між урядом України і урядом Сполучених Штатів Америки про повітряні перевезення», - сказано в розпорядженні.

Кабмін уповноважив на підписання вищезазначеної угоди міністра інфраструктури України Андрія Пивоварського.

13 липня у Вашингтоні відбудеться інвестиційний форум «Україна-США», в якому візьме участь велика урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Міністерство інфраструктури представлятиме керівник відомства Пивоварський і його заступник Володимир Омелян.

Наприкінці квітня Державіаслужба повідомила про плани підписати угоди про «відкрите небо» із США, Канадою і Китаєм.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Мінінфраструктури в односторонньому порядку ввела режим «відкритого неба» в аеропорту «Львів», що дає змогу будь-якому авіаперевізникові, за наявності дозволу від авіаслужби своєї країни, безперешкодно здійснювати авіаперельоти в аеропорт «Львів». Також такий принцип було введено з 30 червня в аеропорту «Одеса».

18 червня Пивоварський висловив упевненість, що Україна підпише договір про «відкрите небо» з Євросоюзом до кінця 2015 року. За його словами, тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великою Британією щодо розв’язання проблеми Гібралтару, вже напрацьовано компромісний варіант, на даний момент питання підписання договору вирішується на вищому політичному рівні.

Питання визначення цієї території мусується європейською й українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

Підписання договору про «відкрите небо», як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дасть змогу європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – у Європі. Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною й країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.