Ринок вживаних імпортних автомобілів в Україні упав на 64%

Продажі уперше ввезених до України вживаних автомобілів у червні 2015 року становив 2,435 тис., повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому порівняльних даних в "Укравтопромі" не навели. Згідно з торішньою інформацією асоціації, в червні 2014 року продажі вживаних автомобілів становили 6,688 тис., що на 63,5% більше за результат червня 2015 року.

За даними асоціації, відносно травня поточного року продажі вживаних авто в червні зросли на 13%, а від усіх первинних продажів у червні частка вживаного автотранспорту становила 40%.

Продажі в секторі вживаних легкових авто відносно червня 2014 року зросли у 3,4 разу - до 1,307 тис. одиниць, у секторі комерційних авто скоротилися на 83% – до 1,061 тис., а кількість проданих автобусів зросла на 26% – до 67 штук.

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Лідерами продажів серед автобусів традиційно стала марка Mercedes-Benz із 64% обсягом ринку. 58% продажів комерційних автомобілів припало на Renault, Mercedes-Benz і Volkswagen. У легковому сегменті 70% ринку охопили Renault, Smart і Volkswagen

Як повідомляв УНІАН, продажі вживаних автомобілів у квітні зросли у 2 рази - до 2,2 тис. При цьому за підсумками 2014 року загальний обсяг первинних продажів уживаних автомобілів в Україні скоротився на 45% – до 62,516 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогодні членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.