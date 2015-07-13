"Укрзалізниця" домовилася про реструктуризацію більше 80% внутрішнього боргу

18:07, 13 липня 2015
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") досягла домовленості з приватними кредиторами про реструктуризацію близько 82% внутрішніх боргових зобов'язань, які підлягають реструктуризації.

Фото УНИАН

«Укрзалізниця» отримала принципову згоду основних кредиторів галузі про реструктуризацію близько 17 млрд грн внутрішнього боргу, що становить близько 82% загального обсягу внутрішніх боргових зобов'язань, які підлягають реструктуризації», - зазначається у прес-релізі відомства.

Згідно з повідомленням, у цілому держкомпанія планує реструктурувати понад 20 млрд грн внутрішнього боргу перед приватними кредиторами.

У прес-службі зазначили, що реструктуризація запозичень є першим кроком у процедурі реструктуризації боргових зобов'язань і необхідною умовою збереження фінансової стабільності галузі.

«Вирішення цього питання дозволить зменшити боргове навантаження, що, у свою чергу, дасть можливість своєчасно обслуговувати існуючу фінансову заборгованість, своєчасно погашати кредити, які були отримані під державні (урядові) гарантії, а також забезпечити безперебійну роботу галузі та безпеку руху поїздів", - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деякими внутрішніми двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолту за єврооблігаціями.

Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн за загальної суми боргу у розмірі 37,5 млрд грн. З них, за словами керівництва «Укрзалізниці», внутрішній борг перед приватними кредиторами становить близько 22 млрд грн.

Під реструктуризацію не підпадають борги «Укрзалізниці» перед офіційними кредиторами, зокрема перед Європейським банком реконструкції та розвитку і за офіційними двосторонніми позиками перед Ексімбанком Кореї.

Наприкінці червня очільники Мінінфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що реструктуризацію внутрішнього боргу "Укрзалізниці" перед приватними кредиторами планується завершити до вересня цього року.

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