Суд ухвалив рішення щодо Одеського аеропорту

Господарський суд Одеської області повторно розглянув і задовольнив позовну заяву Одеської міської ради до ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» і ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», пише "Думская".

Згідно з сьогоднішнім рішенням судді Галини Гуляк, визнані недійсними окремі положення договору між міськрадою і ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент», а також окремі пункти статуту підприємства «Міжнародний аеропорт «Одеса». Ці пункти стосуються передачі комунальної власності в якості частки у статутному фонді підприємства, і рішення суду фактично повертає будівлю аеропорту у комунальну власність міста.

Також про це повідомив екс-губернатор Одещини Ігор Палиця на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні у першій інстанції місто і громадськість перемогли у судовій суперечці. Аеропорт повертається до комунальної власності мешканців Одеси! Наступний раунд боротьби очікується у апеляції. Подивимося, чи захистять там судді інтереси одеситів", – написав у мережі Палиця і додав, що підприємство, яке заробляє у рік 10 мільйонів доларів, буде вагомим внеском у міський бюджет.

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Нагадаємо, у 2011 році міська рада ухвалила рішення створити нове підприємство спільно з інвестором — ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент». Згідно з цим договором, місто передало підприємству будівлі і споруди центрального аеропорту, що склало 25% частки в підприємстві.

У листопаді 2014 року міськрада звернулася у господарський суд з позовом про визнання договору недійсним в частині, яка стосувалася передачі комунального майна. 17 грудня суддя Олександра Оборотова винесла рішення щодо відмови у задоволенні позову. 12 лютого 2015 року колегія апеляційного господарського суду (судді Туренко, Поліщук, Таран) залишили це рішення в силі.

Міська рада оскаржила це рішення в касації, до справи долучилася Генеральна прокуратура, і вже 14 квітня 2015 року колегія Вищого господарського суду скасувала рішення і направила справу на новий розгляд у першу інстанцію. І ось сьогодні суддя Галина Гуляк задовольнила позовні вимоги. Суд погодився з думкою позивача про те, що передача майна — це фактично його приватизація, яка повинна відбуватися за встановленою процедурою, яка дотримана не була. У 2013 році комплекс будівель аеропорту був закладений у забезпечення кредиту на будівництво нового терміналу, який за договором повинні були надати приватні інвестори.