Американська компанія Cargill збільшить інвестиції в порт "Южний"

Американська сільськогосподарська компанія Cargill, яка раніше висловила намір спорудити зерновий термінал в порту «Южний», готова збільшити інвестиції в інфраструктуру порту, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні.

«Cargill збільшує свої інвестиції в порт «Южний»», - сказав він.

Також міністр зазначив, що одна з компаній з виробництва устаткування для утилізації ядерних відходів також анонсувала інвестиції в Україні на базі американських технологій і фінансування.

Як повідомляв УНІАН, американська сільськогосподарська компанія Cargill має намір в найближчі місяці розпочати реалізацію в порту «Южний» (Одеська обл.) проекту з будівництва зернового терміналу.

Читайте такожЯценюк і американський бізнес: з ким зустрічався і що обговорював

Довідка УНІАН. Cargill - одна з найбільших світових приватних компаній, які інвестують в харчове виробництво. Компанія веде операції в 68 країнах світу. Компанія займається продажем зерна, олії, цукру, какао-продуктів, яловичини, свинини, м'яса індички тощо. Крім того, компанія є великим виробником сільськогосподарської продукції.

Представництво компанії Cargill в Україні діє з 1993 року. Звідси компанія координує торгівлю зерном, олією, насінням олійних культур, пально-мастильними матеріалами, металопродукцією, цукром, концентратами фруктових соків, какао-продуктами.

Морський торговельний порт «Южний» (Одеська обл.) - другий за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджалицького лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу - 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів - близько 2,6 кілометра.