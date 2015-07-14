Страхові виплати у разі ДТП в Україні можуть зрости удвічі

Моторне транспортне страхове бюро України пропонує щорічне збільшення страхових сум за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) автовласників мінімум удвічі, повідомляється на сайті бюро.

«МТСБУ пропонує щорічне збільшення страхових сум мінімум вдвічі, що дасть змогу протягом наступних 10 років наблизити українські стандарти до європейських у сфері обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Бюро зазначає, що чинні розміри страхових сум у якості лімітів відповідальності страховика були затверджені Держфінпослуг ще у 2010 році, а в умовах стрімкої інфляції та істотного збільшення оцінюваних збитків за наслідками ДТП суми необхідно збільшити.

«Відповідні пропозиції були неодноразово направлені до Нацкомфінпослуг. МТСБУ сподівається, що найближчим часом вони будуть розглянуті й схвалені», - йдеться в повідомленні.

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Зазначені пропозиції МТСБУ передбачають підвищення страхових сум удвічі, з встановленням страхової суми за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю, в розмірі 200 000 грн, і страхової суми за шкоду, заподіяну майну, - 100 000 грн.

Як повідомляв УНІАН, у квітні президія Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) рекомендувала страховикам через зростання вартості ремонту транспортних засобів у зв'язку з девальвацією гривні підвищити коригуючі коефіцієнти за ОСАГО до необхідного рівня, що призведе до підвищення вартості страхового полісу до 25-30%.