В. о. гендиректора "Укрзалізниці" не бачить сенсу в кадровому конкурсі на свою посаду

Виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Олександр Завгородній не бачить сенсу проводити конкурс на посаду генерального директора найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Завгородній повідомив на брифінгу.

"У чому логіка щоб призначити зараз конкурс чи вчора, чи позавчора, для того, щоб сьогодні обрати генерального директора, який знову повністю заблокується. Керівника цього не буде, якого чекали півроку, так щоб він регулював транспортну складову. І в підсумку цей конкурс знову не пройде", - сказав Завгородній, відповідаючи на питання журналістів.

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Він також повідомив, що брав участь в оголошеному наприкінці минулого року Міністерством інфраструктури кадровому конкурсі на посаду керівника залізничної держадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Мінінфраструктури змінило керівника "Укрзалізниці", призначивши в.о. директора Олександра Завгороднього замість обіймав цю посаду з грудня минулого року Максима Бланка.

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31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів "Укрзалізниці", аеропортів "Бориспіль" і "Львів". Відбір проводився спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte.