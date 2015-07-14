"Укрзалізниця" хоче повернути вантажні вагони в своє управління

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов'язки генерального директора "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

"З усього парку вантажних вагонів «Укрзалізниці» 11 тис. перебувають в оренді. Ці договори оренди розриватимуться і вагони повернуться в управління УТЛЦ" - сказав він.

Коментуючи інформацію про те, що у 2005 й у 2011 році його звільнили за спробу поставити на замовлення залізниці фірми своїх родичів, Олександр Завгородній визнав, що на його сина і брата дійсно зареєстровано будівельну компанію. Але, за його словами, у 2005 році його звільнили разом з усіма керівниками Придніпровської залізниці (начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот був заарештований за звинуваченням у розкраданні понад 70 мільйонів гривень). А у 2011, за словами самого Завгороднього, він сам написав заяву про відставку «через те, що виникли певні труднощі з керівництвом підприємства».

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Український транспортно-логістичний центр» - структурний підрозділ Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), робота якого спрямована на оптимізацію вантажних перевезень в Україні, централізоване управління вагонами всіх державних вагонних компаній, удосконалення системи надання транспортних послуг, підвищення їх якості, а також залучення додаткових вантажопотоків.

УТЛЦ оперує майже 57 тис. вагонів державних вагонних компаній, які підпорядковані «Укрзалізниці», з них 42 тис. піввагонів, 7 тис. критих вагонів, 8 тис. одиниць іншого спеціалізованого рухомого складу.