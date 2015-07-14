Із Житомира та Києва від сьогодні запускають об'єднаний потяг до Одеси

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній період призначила додатковий двогрупний потяг №521/221/222 Житомир, Київ – Одеса, який курсуватиме з 14 липня до кінця серпня цього року.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, відправлення здійснюватися з Житомира і Києва у вечірній час до Козятина, де буде здійснено об'єднання вагонів, і решту маршруту вони їхатимуть в одному складі.

Зокрема, потяг №521/222 відправлятиметься з Житомира по парних числах з 14 по 30 липня, з 1 по 29 серпня по непарних числах о 20:04. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 15 по 31 липня по непарних, з 2 по 30 серпня по парних числах о 22:16.

У свою чергу, потяг №221/222 сполученням Київ – Одеса відправлятиметься зі столиці з 14 по 30 липня по парних числах, а з 1 по 29 серпня по непарних числах о 19:57. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з 15 по 31 липня по непарних, з 2 по 30 серпня по парних числах о 22:16.

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"Практика об'єднання двох пасажирських потягів в один, якщо значна частина маршруту в них спільна, існує вже багато років. Це дає змогу економити нитки в графіку і витрати на локомотиви", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на літній період 14 потягів у південному і західному напрямках, а також збільшила періодичність курсування ряду цілорічних потягів.