Голова "Укрзалізниці" обіцяє відібрати на конкурсі лише керівників нижньої ланки

Виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Олександр Завгородній має намір провести кадровий конкурс для керівників департаментів і підрозділів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Завгородній повідомив на брифінгу.

"На кожну посаду будуть запропоновані 3-4 людини, найкращий кандидат буде відібраний комісією фахівців",- зазначив керівник держпідприємства.

Він уточнив, що кадрові зміни не торкнуться керівників шести залізниць країни, що входять до сфери управління "Укрзалізниці".

"Ми проводитимемо значні кадрові зміни лише щодо керівників департаментів і підрозділів, це не застосовуватиметься до керівного складу залізниць на даному етапі", - сказав Завгородній.

Він також повідомив, що не бачить сенсу в проведенні конкурсу на заміщення посади генерального директора "Укрзалізниці".

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"У чому логіка, щоб призначити зараз конкурс чи вчора, чи позавчора, для того, щоб сьогодні обрати генерального директора, який знову повністю заблокується. Керівника цього не буде", - пояснив Завгородній.

Він пообіцяв до кінця тижня оприлюднити інформацію про кадрові зміни адміністрації на сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня міністр Мінінфраструктури Андрій Пивоварський без узгодження з Кабміном і оминаючи кадровий конкурс призначив в.о. директора "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього.

Завгородній до призначення на цю посаду з листопада 2012 року був начальником управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) в Запорізькій області, ще раніше був головним інженером - першим заступником начальника Придніпровської залізниці.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.