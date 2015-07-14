Голова "Укрзалізниці" обіцяє відібрати на конкурсі лише керівників нижньої ланки
Кадрові зміни не торкнуться керівників шести залізниць країни, що входять до сфери управління "Укрзалізниці".
Виконуючий обов'язки генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Олександр Завгородній має намір провести кадровий конкурс для керівників департаментів і підрозділів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Завгородній повідомив на брифінгу.
"На кожну посаду будуть запропоновані 3-4 людини, найкращий кандидат буде відібраний комісією фахівців",- зазначив керівник держпідприємства.
Він уточнив, що кадрові зміни не торкнуться керівників шести залізниць країни, що входять до сфери управління "Укрзалізниці".
"Ми проводитимемо значні кадрові зміни лише щодо керівників департаментів і підрозділів, це не застосовуватиметься до керівного складу залізниць на даному етапі", - сказав Завгородній.
Він також повідомив, що не бачить сенсу в проведенні конкурсу на заміщення посади генерального директора "Укрзалізниці".
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"У чому логіка, щоб призначити зараз конкурс чи вчора, чи позавчора, для того, щоб сьогодні обрати генерального директора, який знову повністю заблокується. Керівника цього не буде", - пояснив Завгородній.
Він пообіцяв до кінця тижня оприлюднити інформацію про кадрові зміни адміністрації на сайті відомства.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня міністр Мінінфраструктури Андрій Пивоварський без узгодження з Кабміном і оминаючи кадровий конкурс призначив в.о. директора "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього.
Завгородній до призначення на цю посаду з листопада 2012 року був начальником управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) в Запорізькій області, ще раніше був головним інженером - першим заступником начальника Придніпровської залізниці.
Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.