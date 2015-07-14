Україна підписала з США договір про "відкрите небо"

Україна підписала договір про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") з США.

Згідно з повідомленням посольства США в Україні, в ході інвестиційного форуму Україна-США у Вашингтоні з української сторони договір підписав міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, а з боку США - заступник держсекретаря з питань економічного зростання, енергетики і навколишнього середовища Кетрін Новеллі.

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"Ця угода зміцнює двосторонні економічні зв'язки і сприяє зростанню цивільної авіації між Сполученими Штатами та Україною", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня поточного року Мінінфраструктури в односторонньому порядку запровадила режим "відкритого неба" в аеропорту "Львів", що дає змогу будь-якому авіаперевізнику за наявності дозволу від авіаслужби своєї країни безперешкодно здійснювати авіаперельоти в аеропорт "Львів". Також такий принцип було запроваджено з 30 червня в аеропорту «Одеса».

18 червня Пивоварський висловив упевненість, що Україна підпише договір про «відкрите небо» з Європейським Союзом до кінця 2015 року. За його словами, тривають переговори з європейськими партнерами, і саме вони домовляються з Іспанією і Великою Британією щодо вирішення проблеми Гібралтару, і вже напрацьовано компромісний варіант, питання підписання договору вирішується на найвищому політичному рівні.

При цьому угоду про «відкрите небо» було парафійовано ще в 2013 році.

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У травні президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив Пивоварського підписати Угоду між Україною і Європейським Союзом та його державами-членами про Спільний авіаційний простір ("відкрите небо").

Підписання договору про "відкрите небо", як очікується, лібералізує український ринок авіаперевезень і дасть змогу європейським компаніям безперешкодно працювати в Україні, а українським – в Європі. Документ гарантуватиме доступ на український ринок європейських лоукост-компаній, а також право українських і європейських компаній здійснювати рейси між Україною і країнами ЄС без міждержавного узгодження маршрутів.