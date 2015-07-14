"Укрзалізниця" знову зібралася купувати локомотиви за кордоном

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") веде переговори з іноземними виробниками щодо придбання нового рухомого складу, повідомив журналістам виконуючий обов'язки генерального директора відомства Олександр Завгородній.

Та коштів на підтримку вітчизняного виробника новий керівник не обіцяє.

Завгородній зазначив, що у поточному році заплановано придбання українського дизель-поїзда виробництва Крюківського вагонзаводу, але за кредитні гроші, яких на сьогодні немає.

Водночас, за його словами, наявної на сьогодні кількості вантажних вагонів достатньо для задоволення потреб вантажовідправників у перевезеннях.

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Олександр Завгородній також повідомив, що «Укрзалізниця» проведе люстраційні перевірку всіх наших людей». Між тим, він визнав, що сам таку перевірку ще... не проходив. «Я як держслужбовець, на мене подані документи про люстраційну перевірку абсолютно правильно. Люстрацію проходжу як державний службовець, який відповідає за роботу держави», - зазначив він.

При цьому новий керівник «Укрзалізниці» не зміг відповісти, була чи ні корупція в період, коли він обіймав посаду першого заступника начальника Придніпровської залізниці (2010-2011 роки).

«Була корупція була в ті роки? Це справа була в ті роки дуже далеко від нас. Ми працювали практично весь час у полі (будівництво вокзалу в Дніпропетровську), і нас це питання особливо не цікавило», - резюмував він, наголосивши, що його родина володіє власною будівельною компанією, оформленою на сина і брата Олександра Завгороднього.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава повідомив, що 99,4% магістральних тепловозів і 72% електровозів відпрацювали встановлений нормативний термін служби. За його підрахунками, на оновлення рухомого складу необхідно понад 4 млрд грн.