Призначення керівництва "Укрзалізниці" має йти тільки через конкурс – депутати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Завгородній повідомив вчора на брифінгу.

«У чому логіка щоб призначити зараз конкурс чи вчора, чи позавчора, для того, щоб сьогодні обрати генерального директора, який знову повністю заблокується. Керівника цього не буде", - пояснив Завгородній.

Він уточнив, що кадрові зміни не зачеплять керівників шести залізниць країни, що входять до сфери управління "Укрзалізниці".

"Ми будемо проводити значні кадрові зміни лише щодо керівників департаментів і підрозділів, це не буде застосовуватися до керівного складу залізниць на даному етапі", - сказав Завгородній.

Він пообіцяв до кінця тижня оприлюднити інформацію про кадрові зміни адміністрації на сайті відомства.

За словами народного депутата з фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігоря Кононенка, під час призначення керівника «Укрзалізниці» потрібно провести кадровий конкурс.

«Хто його (Завгороднього) призначив на цю посаду мені невідомо. Що стосується самого підприємства «Укрзалізниця», то я стовідсотково впевнений, що єдиний правильний рух - це реформування його в державне відкрите акціонерне підприємство. Статут цього підприємства опублікований і зараз обговорюється. Потрібно зробити переоцінку активів «Укрзалізниці», профільні активи передати на баланс нового ПАТ, а непрофільні продати. В цьому напрямку потрібно рухатися. І в проекті Статуту ПАТ записано, що керівник буде обраний на конкурсі. І це правильний шлях», - сказав Кононенко.

За словами народного депутата Борислава Берези, на будь-яку посаду в державному секторі економіки потрібно призначати тільки за результатами конкурсу.

«Якщо призначати не на конкурсній основі, ми дуже швидко скотимося до ситуації, коли один корупційний скандал буде змінювати інший. Але кожну інформацію необхідно перевіряти – в країні існує презумпція невинності. У нас звикли один одного звинувачувати. Давайте отримаємо докази, що якась ситуація існує, і тоді будемо говорити. Інакше ми зануримося у взаємні обвинувачення, які не підтверджені нічим», - резюмував він.

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вважає, що «Укрзалізниця» є стратегічним підприємством, і давно пора було призначити там керівника. «Але питання – як? Це потрібно було робити прозоро, а як це відбувається? У мене великі сумніви щодо прозорості цього призначення. У нас без Адміністрації Президента нічого не вирішується, на жаль. Тому що ми насправді живемо в парламентсько-президентській країні, в країні після Майдану і все повинно вирішуватися не в Адміністрації Президента, а як мінімум в парламенті. А максимум зі згоди і відома громадськості», - сказав він.

Народний депутат Андрій Іллєнко підтримує колег: «Очевидно, що призначати людей на такі посади потрібно на конкурсній основі».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня міністр Мінінфраструктури Андрій Пивоварський без узгодження з Кабміном і минаючи кадровий конкурс призначив в. о. директора "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього.

Завгородній до призначення на цю посаду з листопада 2012 року був начальником управління Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) в Запорізькій області, ще раніше був головним інженером - першим заступником начальника Придніпровської залізниці.