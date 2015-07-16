Міліція проводить обшук в "Укрзалізниці"

Про це повідомляє джерело в "Укрзалізниці", пише Центр транспортних стратегій.

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Зазначається, що перший обшук співробітники МВС проводять в кабінеті радника генерального директора з фінансових питань Дмитра Попеля.

На думку джерела, дії правоохоронців пов'язані з так званою справою енергопостачальників.

В «Укрзалізниці» заявили, що слідчі дії правоохоронців та обшук в офісі компанії пов’язані з розслідуванням факту зловживання в постачанні електроенергії.

«Спільна група Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та підрозділу МВС м. Києва та області 15 липня 2015 року здійснює обшук в низці департаментів «Укрзалізниці», службовому кабінеті одного з радників гендиректора та керівництва Департаменту електрифікації та електропостачання, відповідно до ухвали Печерського районного суду», – йдеться у повідомленні компанії.

У відомстві зазначають, що ці дії проводяться в межах досудового розслідування в кримінальному впровадженні від 25 червня цього року за фактом зловживань під час здійснення постачання електроенергії за нерегульованими тарифами.

«Слідчі дії правоохоронців жодним чином не пов’язані з діяльністю нового очільника залізничної галузі, який призначений 7 липня поточного року, - після порушення цього кримінального впровадження», - зазначають у компанії.