Зростання продажів авто в Європі стало максимальним з грудня 2009 року

Про це повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

З урахуванням авторинків в Ісландії, Норвегії та Швейцарії, за перші шість місяців поточного року рівень продажів зріс на 8,2% - до 7,414 млн одиниць.

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрація автомобілів в Іспанії зросла на 22%, Італії - 15,2%, Великобританії - 7%, Франції - 6,1% та Німеччині – 5,2%.

Водночас, у червні 2015 року в порівнянні з торішнім показником продажі авто в ЄС збільшилися на 14,6% - до 1,364 млн одиниць, а з урахуванням Ісландії, Норвегії та Швейцарії - на 14,8%, до 1,413 млн шт. Як відзначили в асоціації, у червні 2015 року зростання продажів продовжилося 22-й місяць поспіль і стало максимальним з грудня 2009 року

У червні зростання продажів було зафіксовано на найбільших європейських авторинках. Найбільше зростання продемонструвала Іспанія - на 23,5%, у Франції продажі збільшилися на 15%, Італії-на 14,4%, Німеччині - на 12,9% і Великобританії на 12,9%.

Лідерами за кількістю проданих авто традиційно залишаються Німеччина - 313,5 тис. авто, Великобританія - 257,8 тис. і Франція - 225,6 тис. одиниць.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. Ринкова частка компанії в червні 2015 року порівняно з червнем 2014 року незначно зросла - до 24,3% з 23,8%, а продажі в порівнянні з торішнім результатом збільшилися на 16,8% – до 331,2 тис. автомобілів. При цьому всі бренди, що входять в концерн, також збільшили продажі. Зокрема, Volkswagen - на 17,4%, Audi - на 17%, Skoda - на 17,7%, Seat - на 11,1% і Porshe - на 25,8%.

Головний конкурент Volkswagen автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, у червні 2015 порівняно з червнем минулого року збільшив продажі на 12,8% - до 148,9 тис. одиниць, а частка компанії незначно скоротилася до 10,9%.

Компанія Renault, що займає третє місце на європейському авторинку, збільшила продажі в червні на 4,5% – до 148,2 тис. авто, частка компанії скоротилася до 10,9%.

Також збільшили продажі компанії Ford на 16,4%, Opel Group - на 7,5%, BMW - на 15,1%, FCA - на 18,1%, Daimler - на 21,7% (у тому числі бренд Mercedes – на 16,5%).

Продажі японських автовиробників Toyota, Mazda і Nissan в Європі зросли минулого місяця відповідно на 10%, 20,8% і 22,5, відповідно. Корейські Hyundai і Kia показали зростання на 8,1% і 8,6%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-травні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 6,8% - до 5,805 млн одиниць. За підсумками 2014 року продажі нових легкових автомобілів в ЄС збільшилися на 5,7% - до 12,55 млн одиниць.

В Україні за перші чотири місяці 2015 року продажі нових легкових автомобілів зменшилися майже на 76% - до 10,837 тис. одиниць.

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Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.