У Білорусі боржників відключатимуть від інтернету і стільникового зв'язку

Судові виконавці Білорусі отримали можливість відключати боржників від інтернету і стільникового зв'язку, повідомив 16 липня перший заступник міністра юстиції Білорусі Валерій Кулаковський, передає БЕЛТА.

"У даний час ми можемо перевірити по базах, чи є у боржника мобільний телефон, та у разі необхідності ввести заборону на надання відповідних послуг оператором стільникового зв'язку, у тому числі заарештувати і списати всі гроші, які є на рахунку", - сказав Кулаковський.

Читайте такожЛукашенко підписав декрет про збір з "утриманців"Він також відзначив, що аналогічна практика поширюється і на боржників, які користуються послугами інтернет-провайдерів. "Більшість людей вже не уявляють своє життя без інтернету. Судові виконавці мають технічну і законодавчу можливість ввести заборону на надання послуг інтернету для боржників. На відміну від компаній стільникового зв'язку, послуги яких ми можемо обмежити автоматизовано, договори фізичних осіб з інтернет-провайдером припиняються за нашими паперовим запитам, однак робота зі створення електронної бази договорів вже ведеться", - відзначив Кулаковський.