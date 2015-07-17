Посадовці "Укрзалізниці" причетні до розтрати держаних коштів під час закупівлі електроенергії – МВС

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, у МВС зазначають, що за сприяння службових осіб Національній комісії регулювання електроенергетики з 2000 по 2014 роки перелічені підприємства з порушенням ліцензійних умов отримали ліцензії на право постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.

«Розкрадання державних коштів скоювалося організованою групою, створеною службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України, ДП «Енергоринок», НКРЕ та групою підприємств ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст», ТОВ «Західенергогруп», - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці з’ясували, що в результаті зловживань з боку керівництва Укрзалізниці було забезпечено укладення договорів з указаними підприємствами на постачання всім без виключення залізницям електричної енергії за нерегульованим тарифом, що створило монополію у цій сфері. При цьому раніше електроенергія залізницями закуповувалася у Державного підприємста «Енергоринок» за оптовими цінами.

Крім цього, за сприяння керівництва ДП «Енергоринок» було безпідставно надано знижки на придбання електроенергії підприємствам групи компаній ТОВ «ТД «Газенерго», що підконтрольні даному організованому злочинному угруповуванню. Також безперешкодно щомісячно погоджуються заявки на об’єми придбання електроенергії для залізниць.

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Оскільки однією зі складових вартості електроенергії, що поставлялася, є оплата послуг з передачі її локальними електричними мережами залізниці, то за попередньою домовленістю з керівництвом залізниці, наведена вище складова для кінцевого споживача була завищена. У той же час незалежні постачальники сплачували залізницям за використання мереж занижену вартість її передачі.

Окрім того, залізницями закуповувалася електроенергія у вказаних незалежних постачальників за ціною, вищою в середньому на 0,20 грн./кВт. год. (або на 22%) від ціни на Оптовому ринку електроенергії (ДП «Енергоринок»).

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Сума втрати активів ДАЗТ «Укрзалізниця» у вигляді різниці між закупівельною ціною електроенергії на Оптовому ринку та у незалежного постачальника лише за 2014 рік та п’ять місяців 2015 року склала понад 200 млн. гривень», - наголошують у МВС.

Всього ж за вказаний період структурними підрозділами ДАЗТ «Укрзалізниця» у ТОВ «ТД «ГазЕнерго», ТОВ «Укренерготранзит» та ТОВ «Енерготраст» було придбано електроенергії на загальну суму понад 5,5 млрд. грн.

Під час проведення процесуальних дій правоохоронці виявили та вилучили кошти у гривні та іноземній валюті, а також ювелірні вироби.

Раніше УНІАН повідомляв, що в четвер, 16 липня, вранці на декількох поверхах центрального офісу Адміністрації залізничного транспорту почалися обшуки.

В «Укрзалізниці» заявили, що слідчі дії правоохоронців та обшук в офісі компанії пов’язані з розслідуванням факту зловживання в постачанні електроенергії.