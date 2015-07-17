"Київстар" відновив зв'язок у 10 населених пунктах Донбасу





Згідно з повідомленням прес-служби оператора, технічні фахівці «Київстару» відновили роботу базових станцій у Луганській області в місті Попасна та населених пунктах Заможне і Комишуваха (Попаснянський район), а також Нижня Вільхова Станично-Луганського району. На Донеччині зв'язок відновлено в селищах Новомихайлівка і Антонівка (Мар'їнський район), Мирне (Тельманівський район), Очеретине (Ясинуватський район), Новогнатівка (Волноваський район), Мелекіне (Первомайський район) та в місті Авдіївка.

«Понад місяць зв'язок «Київстар» був недоступний через пошкодження вузлових технічних майданчиків мережі, що знаходяться на окупованій території. Завдяки будівництву нових радіорелейних прольотів і комплексним заходам щодо реконфігурації мережі, базові станції в цих населених пунктах знову працюють», - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, у компанії нагадують, що на окупованій території Донецької та Луганської областей надання послуг у мережі «Київстар» призупинено.

«В окупованих містах Донецької та Луганської областей обладнання й майно компанії було пошкоджено та виведено з ладу невідомими озброєними людьми. В населених пунктах Донецької та Луганської областей, які підконтрольні державним органам України, «Київстар» продовжує роботи з підвищення якості сигналу, щоб абоненти могли користуватися всіма можливостями та послугами мобільного зв'язку телеком-оператора «Київстар», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого цього року «Київстар» повідомив про тимчасове відключення сегменту мережі мобільного зв'язку на території Донецької та Луганської областей, непідконтрольній владі. У прес-службі компанії зазначили, що оператор відключив зв'язок у зоні АТО через відсутність можливості фізичного контролю мережі, «керуючись вимогами законодавства, інтересами безпеки й збереження даних клієнтів». Пізніше в компанії заявили про захоплення озброєними особами технічного центру «Київстар» у Донецьку.

Раніше «Київстар» неодноразово заявляв про проблеми в наданні телекомунікаційних послуг на сході України через пошкодження проросійськими терористами обладнання оператора.

Довідка УНІАН. Український оператор стільникового зв'язку «Київстар» заснований у 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу до Інтернет.

Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить понад 26 млн користувачів.

Акціонером «Київстар» є міжнародний холдинг VimpelCom.