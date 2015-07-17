Чиновники Януковича не повинні керувати "Укрзалізницею" - активісти

Про це, коментуючи призначення нового в.о. "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього, заявив заступник голови громадської організації "Всеукраїнська люстрація" Олександр Куліковський, передає РБК-Україна.

"Знімати треба всіх до керівників середньої ланки, а тих, хто нижче середньої ланки - вже перевіряти на причетність до корупційних схем. З держпідприємствами, з тією ж "Укрзалізницею", точно також. Подивіться на цю ситуацію: людина (Олександр Завгородній, - ред.) обіймала керівну посаду при Януковичі в іншій області. Таких випадків вистачає, коли людей з однієї області переводять в центр", - говорить активіст.

За його словами, влада добре знає, які схеми чиновники використовували в минулому, тим не менш, це не заважає їх повторному призначенню.

"Навіщо уряд це робить? Тому що, на жаль, в країні нічого не змінилося. Я не хочу зараз звинувачувати Кабмін, хоча це їх вина, або звинувачувати Президента, Генеральну прокуратуру, але вони все знають. Все про всіх знають - хто працював, при яких схемах, хто кому носив гроші, всі відомі алгоритми. І всі ці люди призначаються на посади, тому що нова влада сіла на колишні схеми. І суми відкатів і корупційних дій зараз навіть вищі, ніж за Януковича", - підкреслив Куликовський.

Він попередив, що громадськість продовжить боротьбу з корупційними схемами та призначеннями керівників без прозорих конкурсів.

"Ми, як громадська організація, тиснемо на ці схеми, проводимо свої розслідування, ламаємо корупційні складові при конкурсах. Коли призначають виконуючого обов'язки без конкурсу, це жахливо. Ми цим питанням з призначенням будемо займатися", - пообіцяв активіст.

Олександр Завгородній був призначений в. о. генерального директора "Укрзалізниці" 8 липня 2015 року без проведення конкурсу. У 2010-2011 роках він обіймав посаду головного інженера-першого заступника начальника Придніпровської залізниці, працюючи під керівництвом регіонала Олександра Момота, якого звинувачували у скоєнні розкрадань на суму понад 70 мільйонів гривень. На цьому тижні в ході брифінгу в кризовому Українському медіа-центрі Завгородній заявив журналістам, що на Придніпровській залізниці сам він корупції не помічав. Останні 2,5 року новий глава Адміністрації залізничного транспорту очолював Укртрансінспекцію в Запорізькій області.