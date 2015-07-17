Бойовики завдали 5,5 мільярда гривень збитків транспортній інфраструктурі Донбасу

Збитки української залізниці та автотранспорту від знищення інфраструктури Донбасу контрольованими Росією бойовиками становлять близько 5,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра оборони України - керівник апарату міністерства Петро Мехед повідомив під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на тему: «Територіальна оборона України в умовах гібридної війни».

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Мехед зазначив, що «важливою складою ведення Росією гібридної війни є їі вплив на економічні засади життєдіяльності суспільства», зокрема енергетична інфраструктура в першу чергу стала предметом особливої уваги з боку агресора, адже її захоплення або знищення завдає значних економічних збитків.

«Зупинені, зруйновані або навіть вивезені в Росію десятки підприємств Донбасу. Блокується і руйнується транспортна інфраструктура. Збитки залізниці майже досягли мільярда гривень, а автотранспортної інфраструктури перевищили 4,5 млрд грн. Лише автомобільних доріг загального користування виведено з ладу понад півтори тисячі кілометрів», - наголосив Мехед.

Заступник міністра заявив, що погіршення економічної ситуації використовується російською стороною на окупованих районах Донбасу для «дискредитації влади України та її європейського вибору, підриву іміджу нашої держави як надійного партнера, підбурення протестів та соціальних заворушень».