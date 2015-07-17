Концерн РРТ заявляє про готовність побудувати мережу цифрового ТБ
Це він зробить одразу після отримання ліцензії провайдера багатоканальної цифрової мережі.
Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) заявив про готовність приступити до будівництва державної мережі цифрового телемовлення відразу ж після отримання ліцензії провайдера багатоканальної цифрової мережі.
«Концерн РРТ готовий приступити до побудови цифрової мережі з отриманням ліцензії. У цьому Концерн РРТ виходить із розуміння того, що тільки за умови роботи державного підприємства як оператора ефірного телебачення в Україні держава матиме можливість гарантовано забезпечувати свою інформаційну безпеку і контролювати інформаційний простір України», - йдеться в повідомленні прес-служби підприємства.
Згідно з повідомленням, підприємство вже понад рік здійснює «активне співробітництво з регуляторними органами щодо розгортання на базі Концерну РРТ багатоканальної мережі цифрового ефірного телебачення».
«Подана заявка на прорахунок ТВ-частот для мовлення на 440 об'єктах. Після отримання частотних присвоєнь Національна рада з питань телебачення і радіомовлення почне процедуру видачі ліцензії оператора або провайдера) багатоканальної цифрової мережі», - наголошується в повідомленні.
При цьому в Концерні РРТ повідомляють, що Нацрада з телерадіомовлення може видати ліцензію на цифрове мовлення восени поточного року.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», що передбачає повний перехід до 17 червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Згідно з міжнародними домовленостями, Україна має право використовувати аналогове ТБ після зазначеного терміну за умови, що воно не буде створювати перешкоди сусіднім державам.
У свою чергу, Нацрада з телерадіомовлення вирішила відтермінувати початок вимкнення аналогового телебачення орієнтовно на березень 2016 року і відкласти остаточний перехід до цифрового ТБ на 2017 рік. Дане рішення було прийнято Нацрадою у зв'язку з монополізмом ринку цифрового ефірного телебачення компанією «Зеонбуд», невідомим рівнем покриття населення цифровим сигналом і недостатньою насиченістю ринку цифровими приймачами (сет-топ-боксами).
Довідка УНІАН. Концерн РРТ – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв'язку, який здійснює трансляцію державних теле- і радіоканалів на всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах.
Концерн розпочав діяльність із 1944 року. На сьогоднішній день держпідприємство об'єднує 27 підприємств і філій, розташованих в обласних центрах і великих містах України.