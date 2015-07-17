Концерн РРТ заявляє про готовність побудувати мережу цифрового ТБ

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) заявив про готовність приступити до будівництва державної мережі цифрового телемовлення відразу ж після отримання ліцензії провайдера багатоканальної цифрової мережі.

«Концерн РРТ готовий приступити до побудови цифрової мережі з отриманням ліцензії. У цьому Концерн РРТ виходить із розуміння того, що тільки за умови роботи державного підприємства як оператора ефірного телебачення в Україні держава матиме можливість гарантовано забезпечувати свою інформаційну безпеку і контролювати інформаційний простір України», - йдеться в повідомленні прес-служби підприємства.

Згідно з повідомленням, підприємство вже понад рік здійснює «активне співробітництво з регуляторними органами щодо розгортання на базі Концерну РРТ багатоканальної мережі цифрового ефірного телебачення».

«Подана заявка на прорахунок ТВ-частот для мовлення на 440 об'єктах. Після отримання частотних присвоєнь Національна рада з питань телебачення і радіомовлення почне процедуру видачі ліцензії оператора або провайдера) багатоканальної цифрової мережі», - наголошується в повідомленні.

При цьому в Концерні РРТ повідомляють, що Нацрада з телерадіомовлення може видати ліцензію на цифрове мовлення восени поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», що передбачає повний перехід до 17 червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Згідно з міжнародними домовленостями, Україна має право використовувати аналогове ТБ після зазначеного терміну за умови, що воно не буде створювати перешкоди сусіднім державам.

У свою чергу, Нацрада з телерадіомовлення вирішила відтермінувати початок вимкнення аналогового телебачення орієнтовно на березень 2016 року і відкласти остаточний перехід до цифрового ТБ на 2017 рік. Дане рішення було прийнято Нацрадою у зв'язку з монополізмом ринку цифрового ефірного телебачення компанією «Зеонбуд», невідомим рівнем покриття населення цифровим сигналом і недостатньою насиченістю ринку цифровими приймачами (сет-топ-боксами).

Довідка УНІАН. Концерн РРТ – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв'язку, який здійснює трансляцію державних теле- і радіоканалів на всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах.

Концерн розпочав діяльність із 1944 року. На сьогоднішній день держпідприємство об'єднує 27 підприємств і філій, розташованих в обласних центрах і великих містах України.