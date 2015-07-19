У "МАУ" анонсували введення нового тарифу для чиновників, які літають за бюджетні гроші

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на прохання губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі знизити ціни на польоти в "МАУ".

При цьому Майберг зазначив, що вірить у позитивний результат діалогу із Саакашвілі.

"Дякую за підтримку з цінною на паливо, ми довго і безуспішно вирішували це питання і зверталися по допомогу до багатьом чиновників, але тільки після вашого втручання "МАУ" отримали більш адекватну ціну не тільки в Одесі, але і в Харкові. Тим не менше, ця ціна на 45% вища, ніж середня ціна в Європі", - написав співвласник авіакомпанії у своєму зверненні до Саакашвілі.

Крім того, Майберг розповів про цінову політику компанії: "Якби ви купували квиток Київ – Одеса 13 липня, то змогли б придбати його на 15 липня на МАУ за 1087 грн".

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Також ключовим питанням до Саакашвілі було те, літає він за свої чи за бюджетні кошти.

"Якщо за свої, то ми не будемо робити для Вас винятку, оскільки ми розуміємо, що ви високооплачувана людина. Якщо за бюджетні, то у нас є пропозиція: ми введемо спеціальний, дуже привабливий тариф для чиновників, які літають за бюджетні гроші, цей тариф буде діяти незалежно від терміну покупки", - стверджує Майберг.

У "МАУ" також закликали Саакашвілі ініціювати закон «Купуй українське»: пасажири, які літають за бюджетні гроші, повинні літати українськими авіакомпаніями.

Решил завести страничку, думаю, что это будет полезным для оперативного участия в конструктивных дискуссиях на авиационн... Posted by Aron Mayberg on 17 Июль 2015 г.

Раніше найбільший авіаперевізник України компанія «Міжнародні авіалінії України» назвав безпідставними звинувачення у завищеній вартості квитків на рейси авіакомпанії, висловлені, в тому числі, головою Одеської обласної державної адміністрації Михаїлом Саакашвілі.