В Україні цього року планують побудувати 200 км нових доріг – Яценюк
22:40, 19 липня 2015Транспорт/Звя'зок
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В Україні цього року планують побудувати 200 км нових доріг, на ці цілі буде виділено 4 млрд грн.
До будівництва нових доріг задіяно 4 тисячі працівників / Фото УНІАН
Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив сьогодні у програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром".
За його словами, до будівництва нових доріг задіяно 4 тисячі працівників.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України 8 липня ухвалив рішення ліквідувати Державну акціонерну компанію "Автомобільні дороги України".
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