В Україні цього року планують побудувати 200 км нових доріг – Яценюк

Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив сьогодні у програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром".

За його словами, до будівництва нових доріг задіяно 4 тисячі працівників.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України 8 липня ухвалив рішення ліквідувати Державну акціонерну компанію "Автомобільні дороги України".