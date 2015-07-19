В Україні цього року планують побудувати 200 км нових доріг – Яценюк

22:40, 19 липня 2015
Транспорт/Звя'зок
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В Україні цього року планують побудувати 200 км нових доріг, на ці цілі буде виділено 4 млрд грн.

Фото УНИАН

Про це глава уряду Арсеній Яценюк повідомив сьогодні у програмі "10 хвилин з прем'єр-міністром".

За його словами, до будівництва нових доріг задіяно 4 тисячі працівників.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України 8 липня ухвалив рішення ліквідувати Державну акціонерну компанію "Автомобільні дороги України". 

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